Nel Regno Unito è stato rilasciato l’uomo che era stato arrestato perché sospettato dell’omicidio di Ann Widdecombe, portavoce di Reform UK

Sabato mattina nel Regno Unito è stato rilasciato l’uomo di 26 anni che venerdì sera era stato arrestato perché sospettato di aver ucciso Ann Widdecombe, un’ex parlamentare e portavoce del partito di estrema destra britannico Reform UK. La polizia ha fatto sapere che l’uomo – di cui non è stata resa pubblica l’identità – non è più coinvolto nelle indagini. Non si sa perché fosse stato inizialmente sospettato né perché ora venga ritenuto estraneo al caso.

Widdecombe aveva 78 anni ed era nota soprattutto per le sue posizioni conservatrici, e in particolare per il ruolo che ebbe nella campagna a favore di Brexit, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, dopo un referendum nel 2016. Giovedì era stata trovata morta in casa sua nella località di Haytor, nel Devon, nell’Inghilterra sud-occidentale, con gravi ferite sul corpo; venerdì la polizia aveva fatto sapere che stava indagando per omicidio, e più tardi c’era stato l’arresto del 26enne inizialmente sospettato. La polizia ha comunque detto che per ora non ci sono elementi che facciano pensare a un omicidio con un movente politico e a un atto di terrorismo.