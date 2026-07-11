L’arrivo del tifone Bavi sta facendo evacuare quasi 2 milioni di persone nell’est della Cina
Le autorità della provincia di Zhejiang, nell’est della Cina, hanno detto di aver fatto evacuare 1,7 milioni di persone in previsione dell’arrivo del tifone Bavi, che si è originato nell’oceano Pacifico a inizio luglio. Le persone sono state trasferite in alberghi e centri sicuri, organizzati dentro palestre e scuole elementari. Bavi aveva raggiunto il livello di massima intensità l’8 luglio, quando aveva colpito l’isola di Guam. I suoi venti avevano raggiunto una velocità di oltre 240 chilometri all’ora, motivo per cui era stato classificato come un “supertifone”.
Adesso la sua intensità è diminuita di molto: i venti sono scesi a 140 chilometri orari, e ci si aspetta che arriverà in Cina domenica mattina, toccando per prima la città di Wenzhou, dove vivono quasi 10 milioni di persone.
Oltre a Guam, Bavi ha provocato numerosi danni e disagi anche nelle isole Sakishima, nel sud del Giappone, e nell’isola di Taiwan. Sebbene non abbia attraversato direttamente le Filippine, ha comunque provocato piogge eccezionali sull’arcipelago, causando frane che hanno ucciso almeno 17 persone.
In questa zona del Pacifico i tifoni sono un fenomeno frequente. Il riscaldamento globale e, quest’anno, il riscaldamento delle acque del Pacifico equatoriale noto come “El Niño” li hanno resi più comuni. Bavi è il secondo supertifone che si sviluppa nella regione in pochi mesi, dopo il tifone Sinlaku ad aprile.