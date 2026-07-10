Su un volo Ryanair in Grecia un finestrino si è rotto e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato fuori

Venerdì un aereo di Ryanair partito da Salonicco e diretto a Memmingen, in Germania, è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo a causa di un guasto avvenuto durante il volo. Secondo quanto detto dai passeggeri e da due persone che lavorano nel settore ai media internazionali durante l’incidente una persona a bordo ha rischiato di essere risucchiata all’esterno dell’aereo e ha dovuto essere trattenuta dagli altri passeggeri seduti accanto a lei.

I giornali greci hanno scritto che poco dopo la partenza ci sarebbe stato un grave problema al motore che avrebbe poi provocato il distacco di un frammento, che avrebbe colpito e frantumato un finestrino. La persona seduta accanto al finestrino è rimasta ferita. Ryanair ha detto soltanto che un passeggero ha ricevuto assistenza medica dopo l’atterraggio a Salonicco, senza fornire ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente o sulle sue condizioni.

Un video pubblicato dalla radio locale RThess mostra l’interno dell’aereo con un finestrino danneggiato. Una fonte dell’aeroporto di Salonicco ha detto che l’aereo si trova ancora a terra e che le autorità stanno indagando per accertare le cause dell’incidente.

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