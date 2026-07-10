Il proprietario e fondatore di Iliad Xavier Niel è diventato il primo azionista di Vodafone

Venerdì il miliardario francese Xavier Niel, proprietario e fondatore della società di telecomunicazioni Iliad, ha acquistato per 5,1 miliardi di euro il 16,2 per cento di Vodafone, altra grossa azienda del settore. È diventato così l’azionista di maggioranza relativa di Vodafone e potrà quindi avere una grossa influenza sulle sue decisioni. Niel ha comprato le quote di Vodafone da e&, una società di telecomunicazioni degli Emirati Arabi Uniti.

Iliad offre abbonamenti telefonici a basso costo e dal 2016 è presente anche in Italia. Negli ultimi anni Vodafone ha riorganizzato la struttura aziendale e ha venduto le proprie divisioni nazionali in diversi paesi. Quella italiana è stata ceduta all’azienda di telecomunicazioni svizzera Swisscom, che lo scorso gennaio aveva poi fuso Vodafone con Fastweb (che già possedeva). Il marchio Vodafone è comunque ancora utilizzato su licenza in Italia. Niel ha detto che la riorganizzazione di Vodafone l’ha resa più attraente come azienda su cui investire.

Niel è anche il compagno di Delphine Arnault, figlia di Bernard Arnault, uno degli uomini più ricchi del mondo, proprietario dell’enorme azienda di lusso LVMH.