Almeno 28 persone sono morte in un incendio in una fabbrica di scarpe in Cina

C’è stato un incendio in una fabbrica di scarpe nella città di Jinjiang, nel sud est della Cina, nel quale sono morte almeno 28 persone. Nei video pubblicati dalla televisione di stato si vede la fabbrica circondata dal fumo, con diverse persone intrappolate in cima. Secondo le prime ricostruzioni l’incendio sarebbe iniziato dal piano terra della fabbrica, dove si trovavano dei materiali particolarmente infiammabili per fare le scarpe. Non si sa ancora come mai si sia sviluppato l’incendio.

La città di Jinjiang è conosciuta come “la capitale cinese delle scarpe” per via della presenza di un grande numero di fabbriche che le producono.