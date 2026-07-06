In Turchia sono state arrestate oltre cento persone che manifestavano contro la riunione della NATO in programma da martedì

Domenica in Turchia sono state arrestate oltre cento persone che avevano partecipato a manifestazioni di protesta contro la riunione della NATO – l’alleanza militare che comprende gli Stati Uniti e gran parte dei paesi europei – in programma da martedì a mercoledì ad Ankara, la capitale del paese. In vista della riunione le autorità turche avevano imposto un divieto di raduni pubblici ad Ankara; ciononostante alcuni partiti di sinistra avevano comunque organizzato delle manifestazioni per domenica. La manifestazione principale era stata organizzata dal Partito Comunista della Turchia (TKP). Sempre domenica 39 persone, tra cui giornalisti, attivisti e accademici, sono state arrestate nel corso di operazioni di polizia in tutto il paese, definite di antiterrorismo: non sono però state comunicate le accuse a loro carico.