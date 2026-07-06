Le foto delle Canzoni a Peccioli, 2026

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Il festival delle Canzoni – nato dall’omonima newsletter che il Post manda ogni sera ad abbonati e abbonate – si è tenuto per la quarta volta a Peccioli, in Toscana, lo scorso weekend. Da due anni è un vero festival che dura due giorni, con diversi incontri creati dalla redazione del Post a circondare gli eventi musicali maggiori, i concerti del venerdì e del sabato, che quest’anno hanno avuto ospiti Daniele Silvestri e i James. Sabato Luca Sofri e Francesco Costa hanno tenuto la tradizionale rassegna stampa I giornali spiegati bene, Stefano Nazzi ha raccontato la storia e la morte di Tupac Shakur per Indagini rock, Luca Sofri ha esteso alcune storie del suo libro Playlist in Volevo solo fare il deejay, e Giulia Balducci, Matteo Bordone, Luca Misculin e Stefano Vizio si sono confrontati con il pubblico sulle Canzoni bellissime e rotte per sempre.

Le canzoni è ospitato all’interno del più esteso festival 11 Lune, organizzato dalla Fondazione Peccioliper.