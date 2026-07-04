Le partite degli ottavi di finale dei Mondiali che saranno trasmesse sulla Rai

La Rai ha annunciato quali partite degli ottavi di finale dei Mondiali saranno visibili in chiaro, su Rai 1 e su RaiPlay. Si comincia già oggi, sabato 4 luglio alle 23 con Paraguay-Francia. Di seguito il programma:

-Sabato 4 luglio, ore 23 (ora italiana): Paraguay-Francia

-Domenica 5 luglio, ore 22: Brasile-Norvegia

-Lunedì 6 luglio, ore 21: Portogallo-Spagna

La partita di martedì 7 luglio non è ancora stata comunicata: potrebbe essere Egitto-Argentina alle 18 oppure Svizzera-Colombia alle 22.

Tutte e otto le partite degli ottavi di finale saranno trasmesse su DAZN. La Rai mostrerà poi tutte le partite dai quarti di finale in poi. Al Post seguiamo i Mondiali anche con un liveblog, che si legge qui, e con una newsletter, a cui ci si iscrive qui.