Celebripost

Molte delle foto di questa raccolta appartengono al genere “gente famosa fotografata sugli spalti degli eventi sportivi”: Javier Bardem, Pénelope Cruz e Rosalía hanno festeggiato la qualificazione della Spagna ai Mondiali; mentre Venus Williams era a tifare la sorella Serena al torneo di Wimbledon, dove sono passati anche Bad Bunny, Romeo Beckham, Kate Middleton e Andy Murray. Naomi Osaka è stata invece fotografata in campo, ma con uno dei suoi outfit notevoli. Poi un po’ di quelli che hanno sfilato al Pride in varie parti del mondo: Elodie a Milano, Zohran Mamdani a New York e Mark Carney a Toronto. I fan del del Signore degli Anelli apprezzeranno Elijah Wood (Frodo, per loro) che imita il personaggio Boromir a un evento per i 25 anni della trilogia, e per finire Emmanuel Macron, di nuovo con quegli occhiali da sole.