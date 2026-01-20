C’è un motivo se Macron si è presentato a Davos con questi occhiali da sole

Al World Economic Forum in corso in questi giorni a Davos, in Svizzera, il presidente francese Emmanuel Macron si è fatto notare principalmente per due motivi. Il primo è il suo commento in risposta alle nuove minacce di dazi contro la Francia da parte del presidente statunitense Donald Trump, in cui li definisce «inaccettabili», e il secondo è il vistoso paio di occhiali da sole a specchio in stile aviatore che ha indossato anche al chiuso. Quanto a questi ultimi, c’entra un banale problema di salute.

Giovedì scorso Macron aveva indossato quegli occhiali da sole durante una visita alla base militare di Istres, vicino a Marsiglia, e poi se li era tolti per tenere un discorso: lo aveva cominciato scusandosi per l’aspetto del proprio occhio destro, gonfio e arrossato, e aveva rassicurato i presenti che si trattava di un disturbo del tutto innocuo, scherzandoci su.

In seguito il suo ufficio aveva fatto sapere che in questi giorni li sta indossando a causa della rottura di un vaso sanguigno. Il presidente dell’Unione nazionale degli oftalmologi francesi, Vincent Dedes, ha spiegato che si tratta di un’emorragia sottocongiuntivale (cioè sotto la congiuntiva, una membrana trasparente che ricopre l’occhio e si ripiega sotto la palpebra).

