La tennista Serena Williams ha perso al suo ritorno a Wimbledon dopo quattro anni

La tennista statunitense Serena Williams ha perso al suo ritorno al torneo di Wimbledon dopo quattro anni, per 2 set a 1 (6-3,6-7, 6-3) contro la ventenne australiana Maya Joint. Williams ha 44 anni ed è una delle più famose e vincenti tenniste di sempre: aveva ripreso a giocare in partite ufficiali solo da poche settimane, dopo che si era ritirata nell’agosto del 2022. Aveva potuto partecipare a Wimbledon – che si gioca in Inghilterra ed è uno dei tornei del cosiddetto Grande Slam, i più prestigiosi al mondo – grazie a una wild card, un invito che permette di non passare dalle qualificazioni. Aveva ottenuto una wild card anche per il torneo di doppio, che giocherà con la sorella Venus: la loro prima partita è prevista per il 2 luglio.

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