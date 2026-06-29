Le prossime partite dei Mondiali che saranno trasmesse sulla Rai

Dopo Sudafrica-Canada di ieri, la Rai trasmetterà altre cinque partite dei sedicesimi di finale in chiaro, su Rai 1 e su RaiPlay. Si comincerà oggi, lunedì 29 giugno alle 19, da Brasile-Giappone. Questo è il programma completo:

-Lunedì 29 giugno, ore 19 (ora italiana): Brasile-Giappone

-Martedì 30 giugno, ore 23: Francia-Svezia

-Mercoledì 1 luglio, ore 22: Belgio-Senegal

-Giovedì 2 luglio, ore 21: Spagna-Austria

-Venerdì 3 luglio, ore 24: Argentina-Capo Verde

Tutte e sedici le partite dei sedicesimi saranno trasmesse su DAZN. La Rai mostrerà poi quattro ottavi di finale e tutte le partite dai quarti di finale in poi. In Post Partita di oggi, la newsletter del Post sui Mondiali, abbiamo erroneamente scritto che la partita di stasera visibile sulla Rai sarebbe stata Germania-Paraguay (e invece sarà Brasile-Giappone).