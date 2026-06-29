Al deputato Emanuele Pozzolo è stata sospesa la patente per un anno dopo un incidente con tasso alcolemico superiore al limite

Al deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo è stata sospesa la patente per un anno: il 3 giugno era finito fuori strada alla guida della sua macchina con un tasso alcolemico doppio al limite consentito dalla legge. Lui era rimasto illeso e nessun altro era stato coinvolto nell’incidente. Aveva poi detto che era uscito di strada a causa della forte pioggia.

Nell’ottobre del 2025 Pozzolo era stato condannato in primo grado a un anno e tre mesi per porto abusivo di armi, con sospensione condizionale della pena, per un incidente risalente alla notte di Capodanno del 2024: durante una festa a Rosazza (un paese a nord di Biella) a cui partecipavano lui e altri membri di Fratelli d’Italia (di cui lui al tempo faceva parte), una persona fu ferita da uno sparo proveniente da una pistola di proprietà di Pozzolo. Non è mai stato accertato chi abbia sparato.

Per questo motivo già prima della condanna, nel maggio del 2025, Pozzolo era stato espulso da Fratelli d’Italia. È poi entrato in Futuro Nazionale, il nuovo partito del generale Roberto Vannacci.