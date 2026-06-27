Weekly Beasts
Un'anatra con la presidente del Messico, passeri imboccati e animali rinfrescati
Nell’ultima settimana, complice il caldo, molte fotografie di animali diffuse dalle agenzie fotografiche li ritraggono mentre cercano in qualche modo un po’ di refrigerio: con l’acqua spruzzata da una canna o quella di un abbeveratoio, in quella di una pozzanghera o di uno stagno, oppure direttamente sotto la pioggia. C’è anche un passero di una settimana a cui viene data da mangiare una mosca, e Merlin, un’anatra domestica diventata mascotte del Messico ai Mondiali di calcio, che è stata invitata a una conferenza stampa dalla presidente Claudia Sheinbaum, con cui è stata fotografata al palazzo nazionale di Città del Messico.