Roma avrà una seconda squadra nella Serie A maschile di basket

Il Consiglio federale straordinario della Federazione italiana di pallacanestro (FIP) ha approvato il trasferimento della squadra Germani Brescia a Roma. La richiesta era stata fatta dall’imprenditore statunitense Paul Matiasic, che ne aveva acquistato il titolo sportivo (una specie di licenza a partecipare al campionato, che non è legata al luogo ma alla società che lo possiede). Roma è passata in poche settimane dal non avere squadre di Serie A di basket all’averne due: oltre alla squadra di Matiasic, la FIP aveva approvato a fine maggio il trasferimento della Vanoli Cremona, rinominata Basketball Roma SPQR, tra i cui principali soci ci sono Donnie Nelson, un noto dirigente dell’NBA (il campionato nordamericano), e Luka Doncic, giocatore sloveno dei Los Angeles Lakers tra i più forti al mondo.

La squadra di Matiasic giocherà le sue partite al PalaEur, un palazzetto da oltre 11 mila posti, e come la Basketball Roma SPQR disputerà l’Eurocup, la seconda competizione più importante a livello internazionale in Europa. Il nome della società guidata da Matiasic non è ancora ufficiale, ma dovrebbe essere Maxima Roma, come indicato nell’elenco delle partecipanti all’Eurocup. L’interesse di due società a investire nel basket a Roma è legato al fatto che dal 2027 dovrebbe iniziare a disputarsi in Europa un nuovo torneo gestito dall’NBA, che starebbe valutando di avere due squadre in Italia, una a Roma e una a Milano. A Roma una squadra in Serie A mancava da sei anni, cioè da quando la Virtus Roma si era ritirata dal campionato a causa di problemi economici.

Il trasferimento lascia i tifosi di Brescia senza una squadra: la Germani infatti era molto seguita, nonché una delle formazioni migliori della Serie A, e nel 2025 arrivò persino in finale (perdendo poi contro la Virtus Bologna).