Roma avrà di nuovo una squadra nella serie A di basket

È stata ufficializzata la cessione della squadra di basket Guerino Vanoli Basket, che ha sede a Cremona e gioca nella serie A italiana, a una nuova proprietà, che la trasferirà a Roma. Tra i principali soci della nuova società ci sono Donnie Nelson, un noto dirigente dell’NBA (il campionato statunitense), e Luka Doncic, giocatore sloveno dei Los Angeles Lakers tra i più forti al mondo. Roma così tornerà ad avere una squadra nella serie A di basket dopo sei anni, cioè da quando la Virtus Roma si era ritirata dal campionato a causa di problemi economici.

L’annuncio del trasferimento è stato commentato con enfasi sui social dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e comunicato con un video sui social di Doncic, intitolato «il basket ritorna a Roma». Roma era una piazza ambita perché, assieme a Milano, è una delle due città italiane che la NBA – molto seguita e remunerativa – sta valutando per il suo nuovo torneo europeo, previsto per il 2027: lo spostamento della Guerino Vanoli a Roma è considerato propedeutico a partecipare al torneo europeo.

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