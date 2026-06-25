In Venezuela ci sono stati due terremoti violenti

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Attorno alle 18 di mercoledì, quando in Italia era passata da poco la mezzanotte, ci sono stati due terremoti ravvicinati di magnitudo 7.2 e 7.5 in Venezuela: le scosse sono state molto potenti e hanno fatto crollare numerosi edifici, provocando ampi danni, ancora difficili da quantificare. La presidente Delcy Rodríguez ha detto che 32 persone sono morte e che ci sono oltre 700 feriti, ma i numeri probabilmente cresceranno man mano che proseguono le operazioni di ricerca e soccorso.

Rodríguez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Ha detto di aver sospeso l’erogazione del gas per evitare perdite che possano causare esplosioni e che le scuole rimarranno chiuse fino alla fine della settimana. Intanto in diverse zone sono state interrotte anche le forniture di acqua per i danni causati dal terremoto, e nella capitale Caracas ci sono blackout localizzati. Sono stati sospesi treni e metropolitane ed è stato chiuso l’aeroporto Simón Bolívar, che ha subito grossi danni.

L’epicentro del primo terremoto, quello di magnitudo 7.2, è stato vicino a Morón, una città costiera circa 170 chilometri a ovest di Caracas, e il suo ipocentro a una profondità di 22 chilometri. Un minuto dopo c’è stato un terremoto ancora più violento, di magnitudo 7.5, pochi chilometri a sudovest, con ipocentro a 16 chilometri di profondità.

I terremoti si sono sentiti anche in altre zone del Sudamerica, tanto che alcuni edifici sono stati evacuati anche in centri abitati che si trovano nel nord del Brasile, 1.700 chilometri a sud di Caracas. In Venezuela migliaia di persone sono uscite in strada, e i soccorritori stanno cercando tra le macerie degli edifici crollati per capire se ci siano persone disperse.

Il presidente statunitense Donald Trump ha rapidamente scritto un post su Truth in cui dice di aver ordinato a «tutte le agenzie governative di prepararsi e muoversi in fretta» per aiutare «il nostro nuovo e grande amico». Il governo di Rodríguez è quello che gli Stati Uniti hanno fatto insediare dopo aver catturato il presidente e dittatore Nicolás Maduro, a gennaio di quest’anno, con lo scopo proprio di instaurare un regime più favorevole ai propri interessi.

Anche i governi di Ecuador, Uruguay, Brasile, Repubblica Dominicana, El Salvador, Cile, Argentina e Panama hanno inviato le proprie squadre specializzate in soccorsi o hanno detto di essere disposti a collaborare con il Venezuela. Nel suo discorso Rodríguez ha ringraziato in modo esplicito Trump per l’appoggio e ha detto che nelle prossime ore dovrebbero arrivare aiuti anche da Messico e Qatar.

Anche la leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado ha ringraziato i leader dei paesi alleati che hanno offerto appoggio, incluso Trump, che aveva deciso di instaurare Rodríguez al posto suo. Machado si trova per il momento in esilio ma ha detto di avere intenzione di tornare in Venezuela e da mesi elogia il presidente degli Stati Uniti nel tentativo di tornare nelle sue grazie.