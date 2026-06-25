Le foto dei danni causati dai terremoti in Venezuela

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Nel tardo pomeriggio di mercoledì (quando in Italia era notte) in Venezuela ci sono stati due terremoti fortissimi, di magnitudo 7.2 e 7.5. Per adesso le autorità venezuelane hanno detto che sono morte almeno 164 persone, e più di 900 sono rimaste ferite. Sono però cifre ancora molto preliminari, ed è probabile che le vittime siano molte di più: secondo alcune previsioni potrebbero essere migliaia.

I due terremoti hanno provocato danni enormi, soprattutto nella zona attorno alla città di La Guaira, nella costa nord del Venezuela, ma anche a Caracas, dove vivono più di 5 milioni di persone. Le foto che arrivano mostrano diversi palazzi e condomini molto danneggiati o crollati, strade con spaccature profonde e le prime operazioni di soccorso.