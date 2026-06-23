Un biglietto con una richiesta di riscatto per il rapimento di Nancy Guthrie dice che è morta, scrivono i media statunitensi

Lunedì i media statunitensi hanno reso pubblico il contenuto di una richiesta di riscatto ricevuta a febbraio in cui i presunti rapitori di Nancy Guthrie, che è madre della nota giornalista televisiva Savannah Guthrie e che è scomparsa la notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio, avrebbero annunciato che la donna era morta.

Nancy Guthrie ha 84 anni e diversi problemi di salute, e con ogni probabilità è stata rapita dalla sua casa di Tucson, in Arizona: il caso aveva assunto immediatamente rilevanza nazionale, ma le indagini dell’FBI finora non hanno portato a molto.

Il contenuto della richiesta di riscatto in cui era comunicata la morte della donna era già noto a diversi giornali, ma le forze dell’ordine avevano chiesto di non divulgarlo.

Secondo le ricostruzioni emerse fin qui, pochi giorni dopo la scomparsa di Guthrie i presunti rapitori avevano inviato due messaggi: il primo chiedeva un riscatto di diversi milioni di dollari in bitcoin per il suo rilascio, mentre nel secondo si diceva che la donna era morta poco il rapimento. Sempre secondo i media statunitensi, nel secondo biglietto i presunti rapitori dicevano anche che non avevano intenzione di uccidere la donna, e si scusavano con la famiglia Guthrie.

Lo sviluppo più significativo delle indagini dell’FBI era emerso due settimane dopo la scomparsa, quando l’agenzia investigativa aveva diffuso due brevi video e alcune foto fatte dalla telecamera di sorveglianza della casa della donna quella notte. Le immagini mostrano una persona con un passamontagna, i guanti e uno zaino, che copre il videocitofono all’ingresso della casa di Guthrie con delle piante prese dal giardino.

Il dipartimento dello sceriffo di Pima, la contea in Arizona che si è occupata delle indagini sul caso di Guthrie, ha detto a CNN che le indagini sono ancora «attive e in corso» e non ha risposto alle domande sul contenuto delle richieste di riscatto.