La condanna del giornalista Enrico Varriale per stalking e lesioni è stata confermata in appello

La Corte d’appello di Roma ha confermato la condanna del giornalista sportivo Enrico Varriale per stalking e lesioni nei confronti di una ex compagna. Varriale era stato condannato a giugno del 2025 a 10 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena e a pagare un risarcimento di 6mila euro. Il giudice aveva anche stabilito che avrebbe dovuto partecipare a un percorso di recupero per uomini violenti.

Varriale sta affrontando anche un secondo processo, cominciato nel 2022, in cui è accusato di aver aggredito e minacciato una donna con cui aveva avuto una relazione nel 2021. Lo scorso dicembre era stato condannato in primo grado a 7 mesi di carcere, sempre con sospensione condizionale della pena, e a pagare 2mila euro di anticipo sul risarcimento (che sarà fissato al termine del processo).

All’epoca dell’apertura delle indagini, nel 2021, Varriale lavorava per la Rai: era stato inizialmente sospeso, e poi licenziato a inizio ottobre del 2025, dopo la prima sentenza.