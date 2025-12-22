Il giornalista Enrico Varriale è stato condannato a 7 mesi per lesioni e minacce contro una donna che frequentava

Il giornalista sportivo Enrico Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport e noto per la sua partecipazione a varie trasmissioni televisive, è stato condannato a 7 mesi di carcere per aver aggredito e minacciato una donna con cui aveva avuto una relazione nel 2021. I giudici hanno anche stabilito che dovrà pagare una provvisionale di 2mila euro alla donna (un anticipo sul risarcimento che sarà fissato al termine del processo). Gli avvocati hanno detto che faranno ricorso.

È la seconda volta che Varriale viene condannato per reati attinenti alla violenza di genere: lo scorso giugno era stato condannato a 10 mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena, per stalking e lesioni nei confronti della ex compagna (un’altra donna). All’epoca dell’apertura delle indagini nel 2021 Varriale lavorava per la Rai: era stato inizialmente sospeso dal suo ruolo, e poi licenziato definitivamente a inizio ottobre del 2025, dopo la prima la sentenza.