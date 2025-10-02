Il giornalista sportivo Enrico Varriale è stato licenziato dalla Rai

Il giornalista Enrico Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport e noto per la sua partecipazione a varie trasmissioni televisive, soprattutto calcistiche, è stato licenziato dalla Rai. La Rai ha detto che il licenziamento è avvenuto per giusta causa, che si verifica quando il rapporto tra un’azienda e il dipendente è stato danneggiato irreparabilmente da un determinato evento: in questo caso la condanna in primo grado di Varriale in un processo in cui era accusato di stalking e lesioni ai danni di un’ex compagna.

Varriale, che era stato sospeso dalla Rai nel 2021 quando iniziarono le indagini, è stato condannato a giugno a 10 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena. Dal 2022 inoltre è coinvolto in un altro processo, in cui è accusato di reati simili contro una donna diversa.

