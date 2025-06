Il giornalista Enrico Varriale è stato condannato a 10 mesi per stalking e lesioni nei confronti di una ex compagna

Il giornalista Enrico Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport, è stato condannato a 10 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena per stalking e lesioni nei confronti di una ex compagna. Il pubblico ministero aveva chiesto una pena di 2 anni di carcere. Oltre a un risarcimento di seimila euro, il giudice del tribunale di Roma ha stabilito che Varriale dovrà partecipare a un percorso di recupero per uomini violenti.

Il giornalista sta anche affrontando un altro processo, cominciato nel 2022, con accuse simili fatte da un’altra sua ex compagna. Dopo le inchieste Varriale era stato sospeso dalla Rai, a cui ha fatto causa per ottenere il reintegro: la causa non si è ancora conclusa.