Google investirà 75 milioni di dollari nella società cinematografica A24 per sviluppare tecnologie basate sull’AI

Google investirà 75 milioni di dollari in A24, nota società di produzione e distribuzione cinematografica, per lo sviluppo di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale (AI). L’accordo consentirà ad A24 di accedere all’infrastruttura di DeepMind, la divisione AI di Google. Google invece non potrà utilizzare i contenuti e i dati della società di produzione per addestrare i suoi modelli. Le parti non hanno specificato quali tecnologie intendono realizzare, limitandosi a definirle «nuovi strumenti per la produzione e la distribuzione cinematografica».

Il team di ricerca sull’AI di A24, chiamato A24 Labs, stava già sviluppando internamente un’applicazione per la generazione tramite l’intelligenza artificiale degli storyboard (cioè i disegni “grezzi” di tutte le scene del film).

È un accordo notevole anche perché lo scetticismo nei confronti dell’AI è diffuso nel mondo del cinema: diversi studi cinematografici hanno intentato cause e inviato diffide alle aziende del settore per presunte violazioni del copyright, e molti registi, sceneggiatori e montatori la considerano una tecnologia potenzialmente pericolosa per il loro lavoro. A inizio giugno Martin Scorsese era stato molto criticato da diversi addetti ai lavori per via della sua collaborazione con Black Forest Labs, una start up che sviluppa strumenti di AI per il cinema.