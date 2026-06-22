L’ex ministro dei Trasporti spagnolo José Luis Ábalos è stato condannato a 24 anni di prigione per corruzione

Lunedì la Corte Suprema spagnola ha condannato José Luis Ábalos, un importante politico spagnolo, a 24 anni e 3 mesi di carcere per diversi crimini, tra cui corruzione, associazione a delinquere, appropriazione indebita e traffico illecito di influenze. All’epoca in cui commise i reati Ábalos era ministro dei Trasporti, ruolo che ricoprì dal 2020 al 2021. Apparteneva al Partito Socialista (PSOE), prima di essere espulso proprio a seguito delle accuse, ed era considerato molto vicino al primo ministro Pedro Sánchez. La sentenza è stata molto seguita, per l’importanza di Ábalos ma anche perché da tempo i Socialisti in Spagna sono in crisi, e tra i motivi ci sono proprio gli scandali di corruzione che hanno riguardato alcuni loro esponenti importanti.

Il filone principale del processo contro Ábalos riguardava alcuni appalti pubblici per l’acquisto di mascherine durante la pandemia di Covid-19, per un valore complessivo di milioni di euro. Insieme al suo assistente Koldo García Izaguirre, Ábalos era accusato di avere preso tangenti per centinaia di migliaia di euro per indirizzare gli appalti e favorire un imprenditore, Víctor de Aldama. García è stato condannato a 19 anni e 6 mesi, e de Aldama a 4 anni e 6 mesi. Nel caso di de Aldama la pena è stata sospesa, in considerazione della sua collaborazione durante il processo.

Dal momento che la sentenza è stata emessa dalla Corte Suprema, che rappresenta l’ultimo grado di giudizio, non è possibile presentare ricorso, ed è perciò considerata definitiva: Ábalos potrebbe comunque tentare un ricorso alla Corte Costituzionale, nel caso in cui dovesse sostenere che durante il processo siano stati violati i suoi diritti fondamentali.

Negli ultimi mesi i partiti dell’opposizione hanno criticato molto Sánchez per via dei casi di corruzione all’interno del suo partito, e gli hanno chiesto di dimettersi e di indire elezioni anticipate. Sánchez però finora ha rifiutato, anche perché non è coinvolto né indagato personalmente. Le prossime elezioni in Spagna sono previste per il 2027.

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