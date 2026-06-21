La tennista Serena Williams giocherà il torneo singolare a Wimbledon

La tennista statunitense Serena Williams, una delle più famose e vincenti di sempre, ha ottenuto una wild card per giocare il torneo di Wimbledon (una wild card è un’iscrizione garantita che permette di non passare dalle qualificazioni). Serena Williams ha 44 anni e ha ripreso a giocare in partite ufficiali solo da poche settimane, dopo quasi quattro anni dal suo ritiro dallo sport. In carriera ha vinto sette volte a Wimbledon, che si gioca in Inghilterra ed è uno dei quattro tornei più prestigiosi al mondo (quelli che compongono il cosiddetto Grande Slam). Pochi giorni fa aveva già annunciato che avrebbe giocato anche il torneo di doppio, insieme alla sorella Venus.

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