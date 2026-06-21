Quasi tutti i giornali nazionali aprono anche oggi con lo scontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Trump ieri è tornato ad attaccare Meloni dopo gli scambi di venerdì, accusandola di aver tentato un riavvicinamento con lui perché in crisi di consensi, Meloni ha risposto invitandolo a badare alla sua popolarità. Si parla poi anche della nuova chiusura dello stretto di Hormuz comunicata dell’Iran in seguito ai bombardamenti israeliani sul Libano di sabato mattina, e della visita pastorale di papa Leone XIV a Pavia. Sui quotidiani sportivi si parla invece di calciomercato.