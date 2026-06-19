Amazon non distribuirà più il film biografico su Sam Altman di Luca Guadagnino

Amazon non distribuirà più Artificial, il film biografico sul fondatore di OpenAI Sam Altman, diretto da Luca Guadagnino, apparentemente per via del modo in cui viene presentato Altman nel film. Lo hanno detto fonti di Amazon al giornalista statunitense Matthew Belloni, che scrive per la newsletter Puck, senza spiegare i motivi della scelta.

Belloni ha detto che Mike Hopkins, il capo di Prime Video e di Amazon MGM Studios, avrebbe deciso di interrompere la distribuzione del film dopo averne visto una prima versione. Secondo una fonte interna ad Amazon che ha parlato con Belloni il prodotto finale sarebbe diverso dalla sceneggiatura iniziale: sarebbe più cupo e presenterebbe Altman in maniera negativa. Il film dovrebbe uscire nel 2027 e concentrarsi sul periodo in cui nel 2023 Altman fu licenziato e poi riassunto da OpenAI. Il protagonista è interpretato da Andrew Garfield.

La decisione di mollare la distribuzione è stata presa dopo l’annuncio di un accordo tra Amazon e OpenAI, in base al quale Amazon dovrebbe investire 50 miliardi di dollari nell’azienda per il miglioramento dei suoi modelli di intelligenza artificiale. Un responsabile di Amazon ha detto a Belloni che il rispetto per Guadagnino resta invariato e che spera che continui il rapporto con lui. Amazon aveva già prodotto e distribuito alcuni suoi film come Challengers e After the Hunt.

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