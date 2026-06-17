Il tennista Lorenzo Musetti non giocherà il torneo di Wimbledon

Il tennista italiano Lorenzo Musetti ha fatto sapere che non parteciperà al torneo di Wimbledon, che si giocherà a luglio ed è uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti e prestigiosi del tennis. Musetti, che ha 24 anni, ha scritto che la decisione di non prendere parte a Wimbledon è stata «difficile», e di non essere ancora pronto dal punto di vista atletico. Il suo posto nel tabellone principale del torneo sarà preso da Matteo Berrettini, che nel 2021 perse in finale a Wimbledon contro Novak Djokovic.

L’ultima partita di Musetti è stata la sconfitta agli Internazionali d’Italia (importante torneo che si gioca a Roma) contro il norvegese Casper Ruud. Durante la partita, Musetti ha avuto dolore alla coscia sinistra, e anche nelle settimane precedenti non era sembrato molto in forma.

Nel 2024 Musetti arrivò in semifinale a Wimbledon ma fu eliminato da Djokovic. In questa stagione Musetti ha già saltato un altro torneo del Grande Slam, il Roland Garros, vinto dal tedesco Alexander Zverev in finale contro l’italiano Flavio Cobolli.

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