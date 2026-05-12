Lorenzo Musetti è stato eliminato dagli Internazionali di tennis

Il tennista italiano Lorenzo Musetti ha perso 3-6, 1-6 contro il norvegese Casper Ruud agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, ed è stato quindi eliminato. Durante la partita Musetti ha avuto dolore alla coscia sinistra: nel secondo set ha richiesto l’intervento del massaggiatore. Già nelle prime due partite del torneo, vinte entrambe in due set contro Giovanni Mpetshi Perricard e Francisco Cerundolo, aveva avuto problemi fisici; dopo la vittoria contro Cerundolo aveva detto di essere stato incerto se giocare o no.

Ruud ha 27 anni e in passato è stato anche numero 2 del ranking mondiale. È un tennista forte soprattutto sulla terra rossa, la superficie degli Internazionali, e ha giocato una partita di alto livello contro Musetti. Per il tennista italiano invece continua il periodo piuttosto negativo, cominciato con un infortunio a gennaio durante i quarti di finale degli Australian Open, in una partita in cui era in vantaggio di due set contro Novak Djokovic. Alla fine della partita Ruud ha scritto sulla telecamera un messaggio in cui augurava a Musetti di riprendersi presto.