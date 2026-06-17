La BBC ha annunciato che licenzierà 550 dipendenti, in un ampio piano di riduzione dei costi

La BBC, la nota azienda pubblica di informazione e intrattenimento britannica, ha comunicato che licenzierà 550 dei suoi 21.500 dipendenti che lavorano nelle divisioni radio, tv e news. I licenziamenti fanno parte della prima fase di un piano di riduzione dei costi da 500 milioni di sterline (575 milioni di euro) nei prossimi due anni. Il piano era già stato annunciato ad aprile, ma senza molti dettagli.

In questa prima fase, come avevano anticipato alcune testate, la divisione più colpita sarà quella delle news: il piano prevede il licenziamento di 200 persone della divisione, con un risparmio previsto di 25 milioni di sterline (28 milioni di euro circa). Jonathan Munro, amministratore delegato di BBC News, ha detto che da settembre verrà cancellato il programma The World Tonight in onda su BBC Radio 4. I presentatori del programma radiofonico quotidiano Today passeranno da 5 a 4 e verrà cancellata l’edizione della domenica di Breakfast, il programma quotidiano di notizie del canale televisivo BBC One. Verranno eliminati anche altri programmi del canale Radio 4; inoltre il canale delle news dovrà avere una vocazione più internazionale, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico più ampio al di fuori del Regno Unito. Nel piano sono previsti anche tagli alle produzioni audio.

Il direttore generale della BBC, Matt Brittin, ha detto che con i tagli annunciati mercoledì si arriverà a un risparmio di 160 milioni di sterline sulle 500 previste dal piano iniziale. La previsione è che entro i prossimi due anni verranno eliminati in tutto tra i 1.800 e i 2mila posti di lavoro. Nonostante attendessero l’annuncio, i sindacati lo hanno contestato duramente.

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