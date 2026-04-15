BBC ha annunciato l’intenzione di ridurre il suo personale del 10 per cento

BBC, l’azienda pubblica britannica di informazione e intrattenimento, ha annunciato l’intenzione di ridurre tra i 1.800 e i 2mila posti di lavoro, poco meno del 10 per cento di tutti i suoi 21.500 dipendenti. L’obiettivo è una riduzione dei costi di 500 milioni di sterline nei prossimi due anni (575 milioni di euro circa), per cui l’azienda ha anche imposto restrizioni alle spese di trasferta. L’amministratore delegato Rhodri Talfan Davies ha detto che questi tagli potrebbero comportare la necessità di chiudere interi canali o servizi. L’azienda non ha chiarito come avverrà la riduzione del personale, se con licenziamenti, prepensionamenti, dimissioni incentivate, o altro.

In una mail inviata mercoledì al personale Talfan Davies ha detto che i motivi di questa decisione derivano da alcune difficoltà di bilancio: a fronte di spese sempre più elevate per la produzione dei contenuti, diminuiscono le entrate pubblicitarie e soprattutto quelle derivanti dal canone televisivo, che da aprile è pari a 180 sterline all’anno. Nell’ultimo anno BBC ha raccolto dal canone 3,8 miliardi di sterline, che coprono circa il 65 per cento dei suoi costi. L’azienda dice da anni che il numero di persone che lo pagano è in costante calo.

Su questo l’azienda sta subendo anche una certa pressione da parte del governo. La ministra della Cultura britannica Lisa Nandy sostiene che bisognerebbe abolire il canone perché pesa soprattutto sulle famiglie a basso reddito, ma in ogni caso esclude che il finanziamento di BBC possa dipendere dal bilancio pubblico. È su questo tema che vertono le negoziazioni in corso tra il governo e BBC per il rinnovo dello statuto dell’azienda, che scade nel 2027. Lo statuto di BBC ne stabilisce il suo ruolo di azienda di informazione pubblica e la sua indipendenza dal potere politico, e anche le sue modalità di finanziamento.

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