Con chi studia, il Post fa a metà

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Da sempre uno degli obiettivi del Post è quello di coinvolgere più persone nel suo progetto e rendere accessibile a sempre più persone un’informazione accurata, verificata e comprensibile, in un contesto in cui orientarsi tra notizie, opinioni, contenuti veloci e fonti non sempre affidabili è diventato più complicato. Più persone meglio informate significa più persone che capiscono meglio la realtà, possono decidere meglio e migliorare le cose.

Per questo tutti gli articoli del Post sono gratuiti: è un modo per permettere a chiunque di leggere e informarsi, ma anche di coinvolgere nuove persone. L’abbonamento al Post è un altro modo di coinvolgere chi ha a cuore la buona informazione e il ruolo che ha nella nostra società: è attraverso gli abbonamenti che oggi il Post continua a esserci e a crescere, grazie a persone che decidono di fare la loro parte permettendo a molte più persone di informarsi gratuitamente. Ora, c’è una novità.

Da poche settimane il Post ha introdotto la possibilità per le studentesse e gli studenti delle università italiane di abbonarsi a condizioni diverse: chi studia può abbonarsi per un anno a 45 euro invece che 90. Dell’altra metà del costo dell’abbonamento si fa carico il Post, insieme alle persone che già lo sostengono con il loro abbonamento. È anche questo un modo per allargare il progetto del Post e permettere di partecipare anche a chi ha minori disponibilità economiche.

L’abbonamento per chi studia all’università si può fare su questa pagina. Non serve usare la mail universitaria: basta registrarsi o accedere con l’indirizzo mail personale, selezionare l’università e autenticarsi con le credenziali del proprio ateneo.

Come un normale abbonamento individuale, permette di ascoltare i podcast per le persone abbonate – Morning ogni mattina, Wilson, Globo, Ci vuole una scienza, Amare Parole e tutti gli altri –, ricevere le newsletter, leggere il sito senza pubblicità, commentare gli articoli e avere accesso alle altre cose pensate per chi si abbona. Passato un anno, l’abbonamento può essere rinnovato alle stesse condizioni con una nuova autenticazione, in pochi minuti.

È un’idea che il Post aveva in mente da molto tempo, e che ora ha potuto realizzare grazie alle tante persone che già si sono abbonate e che hanno deciso di sostenerlo. È una cosa di cui siamo orgogliosi e che ci permetterà di fare ancora di più, insieme.

Se vuoi attivare l’abbonamento studenti, inizia da qui.