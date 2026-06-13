A Napoli sono stati sospesi i treni fra i Campi Flegrei e Pozzuoli per livelli anomali di anidride carbonica in una galleria

Dall’1 di notte di sabato è stata sospesa la circolazione dei treni sulla linea 2 di Napoli nel tratto fra i Campi Flegrei e la stazione di Pozzuoli Solfatara, dopo che venerdì sono stati rilevati livelli anomali di anidride carbonica nella Galleria Flegrea. L’anidride carbonica è un gas normalmente presente nell’aria, ma se inalato in quantità significative può causare stato confusionale, intorpidimento o perfino l’asfissia. L’accumulo è una possibile conseguenza del bradisismo nella zona vulcanica dei Campi Flegrei, un fenomeno che consiste nell’abbassamento e nel sollevamento del suolo nell’arco di alcuni decenni.

Rete ferroviaria italiana, che gestisce le linee, ha detto che dovranno essere fatte varie verifiche prima di poter riprendere il servizio, e non si sa quando la linea 2 tornerà pienamente operativa.

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