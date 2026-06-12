È in corso uno sciopero nazionale dei lavoratori della cultura

Nella giornata di oggi, venerdì 12 giugno, è in corso uno sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori dei settori della cultura, come quelli di musei, biblioteche, teatri. La mobilitazione è stata indetta dalla CGIL e da altri sindacati di base per protestare contro la pratica dell’esternalizzazione del lavoro (quella con cui le istituzioni culturali affidano le assunzioni ad aziende terze) e la diffusa precarietà dei contratti nel settore, e per chiedere un maggiore riconoscimento della dignità professionale ed economica dei lavori culturali e più assunzioni sia al ministero della Cultura che nelle istituzioni pubbliche.

Uno sciopero nazionale nel settore della cultura non ha precedenti recenti. Sono previsti presidi nelle piazze di diverse città e potrebbero esserci problemi nelle aperture di vari musei in tutta Italia, inclusi diversi padiglioni della Biennale di Venezia.