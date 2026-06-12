Celebripost

Gli appassionati di The Office, una tra le serie di culto più amate e citate degli anni Duemila, saranno contenti di vedere in questa raccolta una foto di Steve Carrell con la famosa tazza del personaggio che ha interpretato nella serie, quella con la scritta “miglior capo del mondo”. Molte foto girano intorno allo sport: il ritorno in campo di Serena Williams; Shakira e Salma Hayek alla cerimonia di inizio dei Mondiali; ma pure Kim Kardashian al Gran Premio di Monaco, dopo aver preso (qualcuno direbbe “rubato”) un asciugamano che era stato in realtà preparato per il pilota Kimi Antonelli, scatenando reazioni tra l’indignato e il divertito. Tra gli spalti del Roland Garros a Parigi e le partite di NBA a New York c’erano così tante facce note da meritare due spin-off di questa consueta rubrica del venerdì: celebrità sugli spalti del torneo francese e celebrità a bordo campo delle partite dei Knicks. Poi Justin Trudeau e Katy Perry, un matrimonio nella famiglia reale inglese e Keanu Reeves, bassista.