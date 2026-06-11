Dan Jarvis è il nuovo ministro della Difesa del Regno Unito

Dan Jarvis è stato nominato ministro della Difesa del Regno Unito. Sostituirà John Healey, che giovedì aveva dato le dimissioni per via di alcuni contrasti con il primo ministro Laburista Keir Starmer sulla percentuale di bilancio da destinare alle spese militari. Jarvis ha 53 anni, è uno dei più stretti alleati di Starmer e ricopriva già l’incarico di sottosegretario alla Sicurezza nazionale.

Healey è il sesto membro del governo britannico che nell’ultimo mese ha lasciato il proprio incarico: le sue dimissioni confermano il periodo di grande crisi e sfiducia, sia da parte degli elettori che dei membri del suo partito, che sta attraversando Starmer. L’ex ministro aveva chiesto di portare la spesa militare al 3 per cento del prodotto interno lordo (PIL) entro il 2030, ma il governo ha fissato come obiettivo il 2,68 per cento.

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