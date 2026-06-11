Si è dimesso il ministro della Difesa del Regno Unito John Healey, il sesto membro del governo a lasciare l’incarico in un mese

Giovedì pomeriggio il ministro della Difesa del Regno Unito John Healey ha dato le dimissioni, in polemica con il primo ministro Laburista Keir Starmer riguardo alla percentuale di bilancio da destinare alle spese militari. È il sesto membro del governo britannico che nell’ultimo mese ha lasciato il proprio incarico: le sue dimissioni confermano il periodo di grande crisi e sfiducia, sia da parte degli elettori che dai membri del suo partito, che sta attraversando Starmer. Dopo le dimissioni di Healey il governo ha emesso un comunicato in cui ha difeso il proprio operato. Non è stato ancora annunciato chi sarà il nuovo ministro della Difesa.

Healy aveva chiesto di portare la spesa militare al 3 per cento del prodotto interno lordo (PIL) entro il 2030, ma il governo ha fissato come obiettivo solo il 2,68 per cento. Healy ricopriva l’incarico dal 2024 ed era considerato uno dei ministri più esperti dell’esecutivo: è un deputato del Partito Laburista dal 1997, e ha ricoperto diversi incarichi ministeriali sotto i precedenti governi del partito.

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