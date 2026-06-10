Due dirigenti della scuola militare Teulié di Milano sono indagati per la vicenda dei sospetti abusi sessuali sugli studenti 

Il preside della scuola militare Teulié di Milano, Antonio Calligaris, e il comandante Giuseppe Marturano sono indagati con l’accusa di aver denunciato in ritardo i presunti abusi sessuali contro gli studenti della scuola, per cui giorni fa era stato arrestato un insegnante. Calligaris e Marturano sono stati indagati in seguito alle testimonianze degli studenti che avrebbero subìto gli abusi e di altre persone a conoscenza dei fatti. L’indagine è guidata dalle pubblico ministero Alessia Menegazzo e Letizia Mannella.

L’insegnante arrestato per i sospetti abusi è milanese, ha 48 anni e si trova agli arresti domiciliari. Secondo la procura avrebbe approfittato della propria posizione per ricattare e commettere abusi su almeno otto studenti in cambio di soldi e voti più alti: avrebbe rivolto le proprie attenzioni in particolare a studenti maschi con un rendimento scarso, promettendo loro di promuoverli, sfruttando il fatto che faceva parte della commissione per l’esame di maturità.

La scuola militare Teulié esiste da oltre due secoli ed è molto prestigiosa: fu fondata nel 1802, ai tempi del dominio di Napoleone Bonaparte su parte dell’Italia settentrionale, è un liceo classico e scientifico gestito dall’Esercito italiano per il triennio, e possono iscriversi ragazzi e ragazze che abbiano già frequentato e superato il secondo anno di un liceo classico o scientifico. Tra i suoi allievi ci furono il pioniere dell’aviazione Enrico Forlanini, il generale Raffaele Cadorna e lo scrittore Ugo Foscolo.