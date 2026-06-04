Un insegnante della scuola militare Teulié di Milano è stato arrestato con l’accusa di violenze sessuali sugli studenti

Un insegnante della scuola militare Teulié di Milano è stato arrestato con l’accusa di violenze sessuali, maltrattamenti e concussione. Secondo la procura di Milano, a partire dal 2024 avrebbe approfittato della propria posizione per ricattare, maltrattare e abusare di sette studenti. L’uomo ha 48 anni ed è di Milano. Al momento è agli arresti domiciliari. Gli abusi sono stati denunciati da uno studente. Secondo gli atti dell’inchiesta, una volta scoperto di essere indagato avrebbe cercato di inquinare le prove e di convincere gli studenti a mentire agli inquirenti.

La scuola militare Teulié è una delle più note scuole militari italiane. È un liceo classico e scientifico gestito dall’Esercito italiano per il triennio, e possono iscriversi ragazzi e ragazze che abbiano già frequentato e superato il secondo anno di un liceo classico o scientifico. Gli allievi e le allieve vivono all’interno della scuola, devono rispettare un regime giornaliero preciso e compiere un addestramento militare di base.