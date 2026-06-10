Il cantante e attore francese Patrick Bruel è stato incriminato per stupro e molestie sessuali

Il cantante e attore francese Patrick Bruel è stato incriminato per stupro, tentato stupro, aggressione e molestie sessuali. Due giorni fa Bruel era stato fermato con le stesse accuse su ordine della procura di Nanterre, che aveva 48 ore di tempo per interrogarlo e formalizzare le accuse. La procura ha chiesto inoltre di poterlo tenere in custodia cautelare, che dovrà essere autorizzata da un giudice. Bruel ha 67 anni e ha negato le accuse.

Nell’indagine su di lui sono coinvolte 13 donne per fatti commessi tra il 1997 e il 2001, ma ne sono state identificate altre, quasi tutte già interrogate. Le denunce sono state presentate sia in Francia sia in Belgio. Complessivamente, scrive il quotidiano francese Le Monde, sono circa trenta le donne che hanno accusato pubblicamente Bruel, come raccontato da diverse inchieste giornalistiche pubblicate nei mesi scorsi. Impegnato politicamente contro l’estrema destra francese, Bruel ha recitato tra gli altri nel film Una storia dei nostri giorni di Claude Lelouch, ed è diventato famoso come cantante negli anni Ottanta con la canzone “Marre de cette nana-là”.