Il cantante e attore francese Patrick Bruel è in stato di fermo per diverse accuse di violenza sessuale

Il cantante e attore francese Patrick Bruel è stato fermato su ordine della procura di Nanterre perché denunciato e accusato da alcune donne di tentato stupro e aggressioni sessuali. Bruel, che ha 67 anni, ha negato le accuse e nelle prossime ore sarà interrogato: potrà essere trattenuto in custodia cautelare per 48 ore, cioè fino a mercoledì mattina.

In una nota la procura ha detto che per ora nell’indagine su di lui sono coinvolte 13 donne per fatti commessi tra il 1997 e il 2001, ma che ne sono state identificate altre, quasi tutte già interrogate. Le denunce sono state presentate sia in Francia sia in Belgio, dove era stata avviata un’indagine mesi fa. In Francia le indagini sono ancora in corso: il fermo rientra nelle procedure previste per chiarire gli episodi denunciati, e a oggi non sono state formalizzate accuse.

Complessivamente, scrive il quotidiano francese Le Monde, sono circa trenta le donne che hanno accusato pubblicamente Bruel, come raccontato da diverse inchieste giornalistiche pubblicate nei mesi scorsi da Mediapart, Elle, RTL e dall’emittente belga RTBF. In un comunicato i suoi avvocati hanno scritto che il cantante «si era messo a disposizione della giustizia da diverse settimane» e che «risponderà a tutte le domande degli inquirenti, trasmettendo loro tutti gli elementi necessari a dimostrare la sua innocenza».

Impegnato politicamente contro l’estrema destra francese, Bruel ha recitato tra gli altri nel film Una storia dei nostri giorni di Claude Lelouch, ed è diventato famoso come cantante negli anni Ottanta con la canzone “Marre de cette nana”. Altre sue canzoni conosciute sono “Casser la voix”, “Place des grands hommes” e “J’te l’dis quand même”. Il 29 maggio Bruel aveva già annunciato la cancellazione dei concerti in programma fino a settembre, anche perché, come spiegato dalla sua casa di produzione, diversi organizzatori avevano segnalato pressioni e difficoltà nel garantire il pacifico svolgimento degli eventi. Ha anche deciso di ritirarsi temporaneamente dagli spettacoli di beneficenza di Les Enfoirès, un collettivo francese di cui fa parte dal 1993.