Ignazio La Russa contro la giunta di Beppe Sala a Milano

Lunedì il presidente del Senato Ignazio La Russa si è presentato a sorpresa a Palazzo Marino, sede del comune di Milano, per incontrare i consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia, il suo partito. Si è poi fermato ad assistere a una parte della seduta del consiglio comunale in cui si sarebbe dovuta votare una delibera per dare in dotazione il taser ai vigili urbani: votazione che è poi stata rimandata.

Uscito dall’aula La Russa, che dagli anni Novanta si candida in parlamento nel collegio elettorale di Milano, ha criticato l’amministrazione di centrosinistra guidata dal sindaco Beppe Sala, in carica dal 2016, arrivando a dire che servirebbero elezioni anticipate:

«La cosa che non capisco è se questa giunta è ancora in grado di decidere qualcosa. Tra tutti il migliore è il sindaco Sala che è prigioniero di questa giunta. La parola torni ai cittadini, si abbia questo coraggio».

A Milano, governata dal centrosinistra dal 2011, si voterà per le amministrative nel 2027 e molti pensano che la vittoria del centrosinistra questa volta non sarà scontata. I motivi hanno a che fare con le discussioni su una città sempre più costosa ed esclusiva, sull’immagine negativa data dalle inchieste sull’urbanistica, ma anche sull’incertezza di chi sarà il prossimo candidato sindaco. Sala, in passato apprezzato da una buona maggioranza di persone, ha già fatto due mandati consecutivi e non potrà ricandidarsi. Anche i partiti di destra e centro per il momento non hanno deciso chi candidare e se e come coalizzarsi.

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La Russa ha poi fatto esplicito riferimento alle indagini giudiziarie che hanno coinvolto direttamente l’amministrazione comunale, dicendo: «Se metà delle cose, anche giudiziarie, che sono successe fossero capitate a una giunta di centrodestra, a quest’ora qui il palazzo era circondato». Ha citato poi le «continue divisioni» della giunta tra cui quella più recente sul gemellaggio tra Milano e Tel Aviv, ma anche quella sulla gestione dello sviluppo immobiliare e sulle decisioni relative al futuro dello stadio Meazza (San Siro), che lo scorso settembre è stato venduto alle squadre di calcio Milan e Inter dopo mesi di trattative e vertici d’urgenza, e anni di discussioni.

La Russa ha infine ribadito «l’urgenza» per il centrodestra di trovare presto un candidato sindaco spiegando che «Milano merita di meglio». «Entro luglio un’idea bisogna averla, non basta dire o un politico o un civico».