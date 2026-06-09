L’assessora al Turismo della Puglia, Graziamaria Starace, è indagata per concussione

L’assessora al Turismo della Regione Puglia, Graziamaria Starace, è indagata per concussione in un’indagine della procura di Foggia. L’inchiesta riguarda presunte pressioni da lei esercitate per far revocare la concessione per la gestione di uno stabilimento balneare ad Alessandro Corso, il suo ex marito, un imprenditore nel settore turistico. Insieme a Starace sono indagati anche Giuseppe Nobiletti, sindaco di Vieste e presidente della provincia di Foggia, e il dirigente comunale Vincenzo Ragno.

La vicenda al centro delle indagini risale all’anno scorso: la concessione a Corso sarebbe stata effettivamente revocata e poi restituita. Non ci sono al momento informazioni ufficiali sui motivi per cui Starace avrebbe fatto pressioni per la revoca all’ex marito: la stampa locale scrive che c’entrerebbe il pagamento degli alimenti che lui le avrebbe dovuto.