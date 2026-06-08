Le foto di Talk a Verona

Sabato 6 giugno il Post è stato al Teatro Filarmonico di Verona per la seconda edizione di Talk in città, dopo quella di un anno fa. È stata un’altra bellissima giornata, con tante cose da raccontarsi e da dirsi, e con tante persone che hanno deciso di passare una giornata insieme al Post. Anche questa edizione di Talk a Verona è stata possibile grazie alla collaborazione del comune di Verona, all’accoglienza della Fondazione Arena di Verona e al sostegno di Magis, ed è bello riguardare le foto che raccontano come è andata e quante cose sono successe. Come diciamo spesso, è sempre bello vedersi dal vivo. Ci vediamo presto ai concerti che stiamo organizzando a Peccioli, a settembre con Talk a Faenza e intanto con tutte le altre cose che facciamo in giro.