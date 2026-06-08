Antonio Di Rosa sarà il nuovo direttore della Stampa

Dal 1° luglio 2026 Antonio Di Rosa sarà il direttore del quotidiano La Stampa. Di Rosa è il direttore editoriale del Gruppo SAE, ha una carriera trentennale ed è stato già direttore di altri importanti quotidiani e agenzie di stampa, tra cui Il Secolo XIX, La Gazzetta dello Sport, LaPresse e La Nuova Sardegna. È stato anche vicedirettore del Corriere della Sera.

Fino a tre mesi fa La Stampa faceva parte del Gruppo GEDI, di proprietà di Exor, la società della famiglia Agnelli-Elkann: dopo mesi di trattative e contestazioni, a marzo GEDI è stato venduto al gruppo editoriale greco Antenna. Lo storico quotidiano torinese è stato invece acquistato dal gruppo editoriale SAE, di proprietà di Alberto Leonardis, imprenditore abruzzese che negli ultimi anni ha comprato diversi giornali locali.

Sempre dal 1° luglio il vicedirettore della Stampa sarà Alessandro De Angelis, e il vicedirettore vicario Luciano Tancredi. De Angelis è un editorialista della Stampa ed è stato il vicedirettore di HuffPost. Tancredi invece è il direttore della Nuova Sardegna, e in precedenza aveva diretto anche Il Tirreno, La Gazzetta di Modena, La Gazzetta di Reggio e La Nuova Ferrara, oltre a essere stato direttore editoriale del Gruppo SAE.

L’assemblea dei soci della società La Stampa SAE ha inoltre nominato il nuovo consiglio di amministrazione, con Paolo Ceretti come presidente e Massimo Briolini come amministratore delegato.

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