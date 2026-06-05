Russia e Ucraina hanno fatto uno scambio di prigionieri, liberando 185 militari ciascuna

L’Ucraina e la Russia hanno fatto un nuovo scambio di prigionieri di guerra, liberando ciascuna 185 militari. La Russia ha anche accettato di rilasciare un civile ucraino catturato nel 2022. A maggio Russia e Ucraina si erano accordate su un piano per liberare progressivamente mille prigionieri di guerra ciascuna e poco dopo erano stati rilasciati i primi 205 prigionieri da entrambi i paesi. Non è chiaro se questo nuovo scambio, che è stato favorito dall’intermediazione di Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti, rientri nel piano firmato a maggio.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che tra le persone ucraine ci sono soldati semplici, sergenti e ufficiali, alcuni dei quali furono catturati nel 2022. Come previsto dalle norme militari ucraine sui prigionieri di guerra, i militari riceveranno cure, assistenza riabilitativa e beni di prima necessità per il periodo immediatamente successivo al loro ritorno, e beneficeranno di un sostegno finanziario da parte del governo. Le persone russe liberate sono state trasferite in Bielorussia per ricevere cure mediche e psicologiche e torneranno successivamente in Russia.