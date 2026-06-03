Il deputato Emanuele Pozzolo ha avuto un incidente in auto: aveva un tasso alcolemico superiore al limite

Martedì pomeriggio il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo è finito fuori strada mentre era alla guida di un suv all’altezza di Vigliano Biellese, in Piemonte. Pozzolo non è stato ferito e l’incidente non ha coinvolto altre persone o mezzi, ma dall’alcoltest è risultato che il deputato aveva un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge. Secondo diversi quotidiani, fra cui il Corriere della Sera, il tasso alcolemico di Pozzolo sarebbe stato il doppio del limite consentito (cioè 0,5 g/L), e quindi superiore a 0,8 g/L, oltre il quale la guida in stato di ebbrezza diventa un reato.

Pozzolo ha commentato l’incidente dicendo all’agenzia di stampa Agi che «c’era un fortissimo temporale e l’auto che guidavo ha fatto aquaplaning ed è finita fuori corsia: in un tratto dove purtroppo anche ieri sono avvenuti altri incidenti. Non avrei dovuto guidare con quelle condizioni meteo dopo pranzo».

Nell’ottobre del 2025 Pozzolo era stato condannato in primo grado a un anno e tre mesi per porto abusivo di armi, con sospensione condizionale della pena, per un incidente risalente alla notte di Capodanno del 2024: durante una festa a Rosazza (un paese a nord di Biella) a cui partecipavano lui e altri membri di Fratelli d’Italia (di cui lui al tempo faceva parte), una persona fu ferita da uno sparo proveniente da una pistola di proprietà di Pozzolo. Non è mai stato accertato chi abbia sparato.

Per questo motivo già prima della condanna, nel maggio del 2025, Pozzolo era stato espulso da Fratelli d’Italia, e di recente è entrato in Futuro Nazionale, il nuovo partito del generale Roberto Vannacci.