Secondo gli ultimi esami medici ufficiali, Donald Trump è in perfetta salute

Un documento diffuso dalla Casa Bianca ha certificato che il presidente statunitense Donald Trump è in «eccellente salute». La valutazione è stata fatta sulla base di esami e accertamenti svolti da 22 specialisti e coordinati dal medico ufficiale di Trump, Sean Barbabella.

È comune che i presidenti si sottopongano a controlli medici quando sono in carica: questa era la quarta valutazione sulla salute di Trump diffusa dall’inizio del suo secondo mandato, a gennaio del 2025. I medici gli hanno raccomandato di aumentare l’attività fisica, migliorare l’alimentazione e perdere peso, ma hanno valutato le sue abilità fisiche e cognitive come più che soddisfacenti. In vari passaggi il report finale usa anche toni enfatici ed elogiativi, che Trump ha dimostrato di apprezzare: tra le altre cose specifica che la sua “età cardiaca” è di 14 anni più giovane della sua età reale.

Trump compirà 80 anni il prossimo 14 giugno. Da mesi si parla di suoi problemi di salute, sia presunti sia accertati: per esempio sono stati molti discussi alcuni lividi che spesso ha sulle mani, e che lui ha attribuito al massiccio dosaggio di cardioaspirina che assume quotidianamente, rifiutandosi di abbassarlo. Lo scorso luglio era emerso che gli era stata diagnosticata un’insufficienza venosa cronica, una condizione comune che causa lievi problemi alle gambe come gonfiore, formicolii, crampi e vene varicose.

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Con l’avanzare dell’età e l’avvicinarsi della fine del suo secondo (e ultimo) mandato, la salute di Trump sarà con tutta probabilità un tema sempre più presente nel dibattito pubblico e politico statunitense. Aveva contraddistinto anche l’ultima fase del mandato del suo predecessore Joe Biden, la cui salute aveva mostrato segni evidenti di degradamento: Trump li aveva molto sottolineati in campagna elettorale, presentandosi come un politico decisamente più forte ed energico.