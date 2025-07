A Donald Trump è stata diagnosticata un’insufficienza venosa cronica, una condizione comune che causa gonfiore alle gambe

Al presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stata diagnosticata un’insufficienza venosa cronica, una condizione abbastanza comune che causa lievi problemi alle gambe, come gonfiore, formicolii, crampi e comparsa di vene varicose. Trump, che ha 79 anni, si è sottoposto a un controllo medico dopo aver avuto dei problemi di gonfiore appunto: lo ha fatto sapere la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.

L’insufficienza venosa cronica è piuttosto diffusa tra le persone che hanno più di 70 anni, soprattutto se in sovrappeso o obese ed è più comune nelle donne. Consiste in un malfunzionamento delle vene, per cui il sangue che è arrivato agli arti inferiori fatica a tornare verso il cuore, e può parzialmente ristagnare all’interno delle vene stesse. Per diagnosticarla è necessario condurre un ecodoppler, un esame simile a un’ecografia per osservare il flusso del sangue all’interno dei vasi sanguigni.

Negli ultimi giorni il gonfiore alle caviglie di Trump era stato notato e commentato da molte persone sui social network, dopo che erano circolate delle fotografie in cui era piuttosto evidente.

Durante una conferenza stampa Leavitt ha letto un documento scritto dal medico di Trump, Sean Barbabella, che dava anche alcune altre informazioni sulla salute del presidente: negli esami che gli sono stati fatti non sono stati trovati «segni di una trombosi venosa profonda», una patologia più grave, o di problemi alle arterie; gli esami hanno anche escluso problemi cardiaci e ai reni. In pratica i controlli medici a cui Trump si è sottoposto hanno escluso tutte le condizioni più gravi che possono causare gonfiore alle gambe.